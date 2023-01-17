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Татаринов Петр Сергеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Татаринов Сергей Степанович

Мать: Татаринова Татьяна Зотична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Татаринова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Татаринов Иван Петрович

Мать ребёнка: Татаринова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Татаринов Степан Петрович

Мать ребёнка: Татаринова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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