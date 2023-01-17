Татаринов Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Крещение
07.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Татаринова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Мать ребёнка: Татаринова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Татаринов Степан Петрович
Мать ребёнка: Татаринова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно