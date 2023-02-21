Татаринова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Татаринов Петр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Татаринов Иван Петрович

Отец ребёнка: Татаринов Петр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Татаринов Степан Петрович

Отец ребёнка: Татаринов Петр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Петр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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