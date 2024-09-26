Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна
Место рожденияВасильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романько Иван
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романько Иван
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романько Иван
Смерть
Неизвестно