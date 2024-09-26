Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Фёдор Васильевич

Мать: Смирнова Агрипина (Груня) Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романько Иван

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романько Иван

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романько Иван

Смерть
Неизвестно

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