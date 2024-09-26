Романько Иван
Место рожденияПереехал из с.Красное Целинского района РО в Васильевку
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно