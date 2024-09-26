Романько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романько Иван

Место рождения

Переехал из с.Красное Целинского района РО в Васильевку

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романько (Смирнова) Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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