Анисим Иванов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Иван Семёнов
Мать: Наталья Евдокимова
Место жительства
1753
Бракосочетание
08.02.1769 ст.
Жена: Елена Афанасьева
Рождение ребёнка
11.07.1773 ст.
Дочь: Ефимия Анисимова
Мать ребёнка: Елена Афанасьева
Рождение ребёнка
24.03.1779 ст.
Сын: Захар Анисимов
Мать ребёнка: Елена Афанасьева
Смерть
Неизвестно