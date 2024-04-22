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Анисим Иванов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван Семёнов

Мать: Наталья Евдокимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1769 ст.

Жена: Елена Афанасьева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1773 ст.

Дочь: Ефимия Анисимова

Мать ребёнка: Елена Афанасьева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1779 ст.

Сын: Захар Анисимов

Мать ребёнка: Елена Афанасьева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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