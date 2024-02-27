Коткина (Лялина) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1985
Отец: Лялин Сергей Леонидович
Мать: Лялина Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.01.2008
Дочь: Коткина Вероника Анатольевна
Отец ребёнка: Коткин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
20.09.2012
Дочь: Коткина Алёна Анатольевна
Отец ребёнка: Коткин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
15.11.2019
Сын: Коткин Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Коткин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно