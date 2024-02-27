Коткина (Лялина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткина (Лялина) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1985

Отец: Лялин Сергей Леонидович

Мать: Лялина Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.01.2008

Дочь: Коткина Вероника Анатольевна

Отец ребёнка: Коткин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
20.09.2012

Дочь: Коткина Алёна Анатольевна

Отец ребёнка: Коткин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.11.2019

Сын: Коткин Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Коткин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коткин Анатолий Александрович

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