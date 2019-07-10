Лялина (Бронникова) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Бронникова) Галина Фёдоровна

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Место рождения

деревня Дубовая, Кильмезский район Кировской области

Дата рождения

28.04.1961

Дата смерти

10.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1961

Отец: Бронников Фёдор Иванович

Мать: Бронникова Надежда Степановна

деревня Дубовая, Кильмезский район Кировской области
Рождение ребёнка
31.03.1984

Дочь: Шуравина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Лялин Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
30.08.1985

Дочь: Коткина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лялин Сергей Леонидович

Смерть
10.07.2019
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