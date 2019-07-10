Лялина (Бронникова) Галина Фёдоровна
Место рождениядеревня Дубовая, Кильмезский район Кировской области
Дата рождения28.04.1961
Дата смерти10.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1961
деревня Дубовая, Кильмезский район Кировской области
Рождение ребёнка
31.03.1984
Дочь: Шуравина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Лялин Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
30.08.1985
Дочь: Коткина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Лялин Сергей Леонидович
Смерть
10.07.2019