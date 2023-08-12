Пауткина Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пауткина Мария Кесаревна
Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Виногорова (Пауткина) Ольга Кесаревна
Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич