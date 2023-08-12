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Пауткина Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Кесарь Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пауткин Иван Кесаревич

Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пауткина Мария Кесаревна

Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Виногорова (Пауткина) Ольга Кесаревна

Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Пауткин Сергей Кесаревич

Отец ребёнка: Пауткин Кесарь Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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