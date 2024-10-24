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Дарья Гавриловна

Место рождения

Соколье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.04.1874

Муж: Андрей Дмитриевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Илья Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1876

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1884

Сын: Илья Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1885

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1892

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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