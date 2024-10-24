Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1874
Муж: Андрей Дмитриевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1875
Сын: Илья Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.11.1876
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.07.1884
Сын: Илья Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.08.1885
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.02.1889
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1892
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно