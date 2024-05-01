Евдокимов (Yevdokimov) Владимир Никитич (Vladimir Nikitich)
Место рожденияКурганская обл., Юргамышский р-н, Чинаевский с/с
Дата рождения1913
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Евдокимов Никита Агапович
Мать: ?
Курганская обл., Юргамышский р-н, Чинаевский с/с
Военная служба
17.07.1941
Юргамышский РВК, Курганская обл., Юргамышский р-н
Смерть
?.02.1942