Евдокимов (Yevdokimov) Владимир Никитич (Vladimir Nikitich) 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов (Yevdokimov) Владимир Никитич (Vladimir Nikitich)

Место рождения

Курганская обл., Юргамышский р-н, Чинаевский с/с

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Евдокимов Никита Агапович

Мать: ?

Курганская обл., Юргамышский р-н, Чинаевский с/с
Военная служба
17.07.1941
Юргамышский РВК, Курганская обл., Юргамышский р-н
Смерть
?.02.1942

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