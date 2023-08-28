Левашева Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1874
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
1881
Сын: Левашев Петр Семенов
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
05.01.1886
Сын: Левашев Иван Семенов
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
23.01.1888
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
23.05.1892
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Акилина Семенова
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Рождение ребёнка
25.12.1896
Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно