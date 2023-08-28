Левашева Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1874

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Левашев Петр Семенов

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Левашев Иван Семенов

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Левашев Григорий Семенов

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1892

Сын: Левашев Семен Семенов

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Акилина Семенова

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Левашев Стефан Семенов

Отец ребёнка: Левашев Семен Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашев Семен Никитин

Смерть
Неизвестно
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