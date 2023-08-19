Левашев Семен Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Левашев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1874
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Левашев Петр Семенов
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
05.01.1886
Сын: Левашев Иван Семенов
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1888
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1892
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Акилина Семенова
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1896
Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно