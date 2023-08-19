Левашев Семен Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевашев Семен Никитин

Левашев Семен Никитин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Левашев Никита

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.04.1874

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Левашев Петр Семенов

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Левашев Иван Семенов

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Левашев Григорий Семенов

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1892

Сын: Левашев Семен Семенов

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Акилина Семенова

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Левашев Стефан Семенов

Мать ребёнка: Левашева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашева Феодосия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close