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Воинков Александр Прокопьев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1801

Отец: Воинков Прокопий Осипов

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1829

Жена: Воинкова (калмакова) Мавра Николаева

Рождение ребёнка
26.10.1829

Сын: Воинков Нестор Александров

Мать ребёнка: Воинкова (калмакова) Мавра Николаева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1830

Сын: Воинков Никон Александров

Мать ребёнка: Воинкова (калмакова) Мавра Николаева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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