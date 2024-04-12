Воинков Александр Прокопьев
Место рождения
Дата рождения01.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1801
Отец: Воинков Прокопий Осипов
Бракосочетание
08.01.1829
Рождение ребёнка
26.10.1829
Сын: Воинков Нестор Александров
Мать ребёнка: Воинкова (калмакова) Мавра Николаева
Рождение ребёнка
17.11.1830
Сын: Воинков Никон Александров
Мать ребёнка: Воинкова (калмакова) Мавра Николаева
Смерть
Неизвестно