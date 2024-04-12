Воинков Прокопий Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Воинков Осип
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Мариамия Прокопьева
Рождение ребёнка
01.09.1801
Сын: Воинков Александр Прокопьев
Рождение ребёнка
25.09.1804
Рождение ребёнка
25.03.1807
Рождение ребёнка
05.11.1809
Дочь: Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
30.01.1812
Дочь: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Прокопьева
Смерть
Неизвестно