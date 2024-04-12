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Воинков Прокопий Осипов

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Воинков Осип

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Мариамия Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1801

Сын: Воинков Александр Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1804

Сын: Воинков Сергей Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1807

Сын: Воинков Стефан Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1809

Дочь: Анна Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1812

Дочь: Анна Прокопиева

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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