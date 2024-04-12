Воинкова (Калмакова) (Калмакова) Мавра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Калмакова) (Калмакова) Мавра Николаева

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Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Калмаков Николай

Мать: не указана

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1829

Муж: Воинков Александр Прокопьев

Рождение ребёнка
26.10.1829

Сын: Воинков Нестор Александров

Отец ребёнка: Воинков Александр Прокопьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1830

Сын: Воинков Никон Александров

Отец ребёнка: Воинков Александр Прокопьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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