Воинкова (Калмакова) (Калмакова) Мавра Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Калмаков Николай
Бракосочетание
08.01.1829
Рождение ребёнка
26.10.1829
Сын: Воинков Нестор Александров
Отец ребёнка: Воинков Александр Прокопьев
Рождение ребёнка
17.11.1830
Сын: Воинков Никон Александров
Отец ребёнка: Воинков Александр Прокопьев
Смерть
Неизвестно