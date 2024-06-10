Емельянчиков Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянчиков Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Бацунь, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

Дата рождения

10.08.1905

Дата смерти

28.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бацунь, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянчиков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянчиков Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
12.04.1928

Дочь: Грулева (Емельянчикова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна

Петровичи, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
28.12.1977
Бичевая, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

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