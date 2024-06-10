Емельянчиков Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1905
Дата смерти28.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянчиков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянчиков Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1928
Дочь: Грулева (Емельянчикова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Емельянчикова (Иванова) Ульяна Григорьевна
Петровичи, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
28.12.1977
Бичевая, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край