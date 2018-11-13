Лемешев Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти13.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Лемешев Вячеслав
Мать ребёнка: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1960
Дочь: Морозова (Лемешева) Ольга
Мать ребёнка: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна
Смерть
13.11.2018
Похороны
Неизвестно