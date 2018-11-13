Лемешев Иван Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемешев Иван Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

13.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Лемешев Вячеслав

Мать ребёнка: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
28.02.1960

Дочь: Морозова (Лемешева) Ольга

Мать ребёнка: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна

Смерть
13.11.2018
Похороны
Неизвестно

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