Вильшук (Кароль) Мартын Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.03.1869 ст.
Дата смерти26.05.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.
Сын: Вильщук Захарий Мартынович
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.05.1932
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область