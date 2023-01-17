Вильшук (Кароль) Мартын Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильшук (Кароль) Мартын Филиппович

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Место рождения

Грушев, Київська область

Дата рождения

15.03.1869 ст.

Дата смерти

26.05.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.

Сын: Вильщук Захарий Мартынович

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Грушев, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.05.1932
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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