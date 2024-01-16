Бузонова Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузонова Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Евгений

Отец ребёнка: Шапакин Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапакин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Шапакин Евгений Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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