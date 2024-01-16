Шапакин Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Евгений
Мать ребёнка: Бузонова Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапакин Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Бузонова Лариса Александровна
Смерть
Неизвестно