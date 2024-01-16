Шапакин Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапакин Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Евгений

Мать ребёнка: Бузонова Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапакин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Бузонова Лариса Александровна

Смерть
Неизвестно

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