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Пономарев Сергей Спиридонович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Пономарев Спиридон Маркович

Мать: Пономарева Дарья Яковлевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марья Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Пономарев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Пономарева Марья Артемьевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: (Пономарева) Устинья Сергеевна

Мать ребёнка: Пономарева Марья Артемьевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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