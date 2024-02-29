Пономарев Сергей Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Пономарев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Пономарева Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: (Пономарева) Устинья Сергеевна
Мать ребёнка: Пономарева Марья Артемьевна
Смерть
Неизвестно