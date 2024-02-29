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Пономарева Дарья Яковлевна

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Спиридон Маркович

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Пономарев Борис Спиридонович

Отец ребёнка: Пономарев Спиридон Маркович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Пономарев Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Пономарев Спиридон Маркович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: (Пономарева) Степанида Спиридоновна

Отец ребёнка: Пономарев Спиридон Маркович

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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