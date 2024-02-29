Пономарев Спиридон Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Пономарев Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1683
Сын: Пономарев Борис Спиридонович
Мать ребёнка: Пономарева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Пономарев Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Пономарева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: (Пономарева) Степанида Спиридоновна
Мать ребёнка: Пономарева Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно