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Пономарев Спиридон Маркович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Пономарев Марк

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Дарья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Пономарев Борис Спиридонович

Мать ребёнка: Пономарева Дарья Яковлевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Пономарев Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Пономарева Дарья Яковлевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: (Пономарева) Степанида Спиридоновна

Мать ребёнка: Пономарева Дарья Яковлевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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