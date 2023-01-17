Телятников Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телятников Павел Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

06.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Телятников Степан

Мать: Телятникова Анастасия

Рождение ребёнка
1945

Сын: Телятников Николай Павлович

Мать ребёнка: Телятникова Галина Семёновна

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ладыгина Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Телятникова Галина Семёновна

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телятникова Галина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.05.1994
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
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