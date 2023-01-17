Телятников Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1915
Дата смерти06.05.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915
Отец: Телятников Степан
Мать: Телятникова Анастасия
Рождение ребёнка
1945
Сын: Телятников Николай Павлович
Мать ребёнка: Телятникова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ладыгина Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Телятникова Галина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.05.1994