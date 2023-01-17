Телятникова (Бондаренко) Галина (Ганна) Семёновна
Место рождения
Дата рождения25.05.1913
Дата смерти26.09.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913
Бракосочетание
19.04.1944
Рождение ребёнка
1945
Сын: Телятников Николай Павлович
Отец ребёнка: Телятников Павел Степанович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ладыгина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Телятников Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Надежда
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.09.1991
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область