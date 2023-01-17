Телятникова (Бондаренко) Галина (Ганна) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телятникова (Бондаренко) Галина (Ганна) Семёновна

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Место рождения

Михайловка, Полтавська область

Дата рождения

25.05.1913

Дата смерти

26.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913

Отец: Бондаренко Семён Захарович

Мать: Бондаренко Оксана Андреевна

Михайловка, Полтавська область
Бракосочетание
19.04.1944

Муж: Телятников Павел Степанович

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Телятников Николай Павлович

Отец ребёнка: Телятников Павел Степанович

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ладыгина Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Телятников Павел Степанович

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.09.1991
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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