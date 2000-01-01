Бондаренко (Слинько) Оксана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Слинько) Оксана Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слинько Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Иван Семёнович

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попенко Мария Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущ Меланья Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тесаревская Мария Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горжий Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крат Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северин Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Павел Семёнович

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телятникова Галина Семёновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович

Смерть
Неизвестно
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