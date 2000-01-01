Бондаренко (Слинько) Оксана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Слинько Андрей
Мать: не указана
Сын: Бондаренко Иван Семёнович
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Дочь: Попенко Мария Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Дочь: Сущ Меланья Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Дочь: Тесаревская Мария Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Дочь: Горжий Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Дочь: Крат Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Дочь: Северин Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Сын: Бондаренко Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Сын: Бондаренко Павел Семёнович
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович
Муж: не указан
Дочь: Телятникова Галина Семёновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семён Захарович