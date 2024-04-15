Пархоменко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1908 ст.
Дата смерти24.04.1908 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-4?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.04.1908 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKN-T?i=309&cc=3511744&cat=1008700