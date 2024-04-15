Пархоменко Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1903 ст.
Сын: Пархоменко Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-F?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS77-F?i=738&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.
Дочь: Пархоменко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-4?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-4?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно