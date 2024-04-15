Пархоменко Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1903 ст.

Сын: Пархоменко Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-F?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS77-F?i=738&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.

Дочь: Пархоменко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-4?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.

Сын: Пархоменко Иван Иванович

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-4?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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