Скрекотень Матрона Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1847
Это первый брак Устина
Рождение ребёнка
19.09.1854 ст.
Дочь: Мандебур (Скрекотень) Надежда Устиновна
Отец ребёнка: Скрекотень Устин Кириллович
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.
Сын: Скрекотень Филипп Устинович
Отец ребёнка: Скрекотень Устин Кириллович
Смерть
Неизвестно