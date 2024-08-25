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Скрекотень Матрона Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1847

Муж: Скрекотень Устин Кириллович

Это первый брак Устина
Рождение ребёнка
19.09.1854 ст.

Дочь: Мандебур (Скрекотень) Надежда Устиновна

Отец ребёнка: Скрекотень Устин Кириллович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.

Сын: Скрекотень Филипп Устинович

Отец ребёнка: Скрекотень Устин Кириллович

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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