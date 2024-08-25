Скрекотень Устин Кириллович
Место рождения
Дата рождения01.06.1823 ст.
Дата смерти13.10.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1823 ст.
Бракосочетание
Около 1847
Это первый брак Устина
Рождение ребёнка
19.09.1854 ст.
Дочь: Мандебур (Скрекотень) Надежда Устиновна
Мать ребёнка: Скрекотень Матрона Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.
Сын: Скрекотень Филипп Устинович
Мать ребёнка: Скрекотень Матрона Прокофьевна
Смерть
13.10.1895 ст.