Скрекотень Устин Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрекотень Устин Кириллович

Скрекотень Устин Кириллович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

01.06.1823 ст.

Дата смерти

13.10.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1823 ст.

Отец: Скрекотень Кирилл Андреевич

Мать: Скрекотень (Паламарчук) Агафья Иосифовна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
Около 1847

Жена: Скрекотень Матрона Прокофьевна

Это первый брак Устина
Рождение ребёнка
19.09.1854 ст.

Дочь: Мандебур (Скрекотень) Надежда Устиновна

Мать ребёнка: Скрекотень Матрона Прокофьевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.

Сын: Скрекотень Филипп Устинович

Мать ребёнка: Скрекотень Матрона Прокофьевна

Горошков, Київська область
Смерть
13.10.1895 ст.
Горошков, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.