de Montfacon (de Châtillon) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиde Montfacon (de Châtillon) Marie

de Montfacon (de Châtillon) Marie

Место рождения

<Of,Montbeliard,Doubs,France>

Дата рождения

Около 1365

Дата смерти

18.02.1394

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1365

Отец: de Châtillon , seigneur de Douy- la Ramée Gaucher

Мать: de Chatillon (de Coucy) Marie

Работа или профессия
Неизвестно
Vicomtesse de Châtillon-Blaigny
Рождение ребёнка
1383

Дочь: von Württemberg (de Montbéliard d’Orbe-Montfaucon) Henriette

Отец ребёнка: de Montfaucon Henri

Бракосочетание
18.01.1383

Муж: de Montfaucon Henri

Смерть
18.02.1394

Мы используем куки для улучшения работы сайта.