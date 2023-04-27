de Montfacon (de Châtillon) Marie
Место рождения<Of,Montbeliard,Doubs,France>
Дата рожденияОколо 1365
Дата смерти18.02.1394
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1365
Работа или профессия
Неизвестно
Vicomtesse de Châtillon-Blaigny
Рождение ребёнка
1383
Дочь: von Württemberg (de Montbéliard d’Orbe-Montfaucon) Henriette
Отец ребёнка: de Montfaucon Henri
Бракосочетание
18.01.1383
Муж: de Montfaucon Henri
Смерть
18.02.1394