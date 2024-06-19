Холодков Семён Павлович 01.02.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Семён Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова (Ткачева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Холодков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Холодкова (Ткачева) Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно

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