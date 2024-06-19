Холодков Семён Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1906
Мать ребёнка: Холодкова (Ткачева) Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно