Редина (Павлова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редина (Павлова) Любовь Михайловна

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Место рождения

Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

20.08.1947

Дата смерти

07.12.1990

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947

Отец: Павлов Михаил Александрович

Мать: Павлова (Еланскова) Ирина Петровна

Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Бракосочетание
09.08.1969

Муж: скрыто настройками приватности

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 09.08.1969 по 07.12.1990
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
07.12.1990
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область

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