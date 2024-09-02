Редина (Павлова) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.08.1947
Дата смерти07.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947
Бракосочетание
09.08.1969
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 09.08.1969 по 07.12.1990
Рождение ребёнка
08.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.1990