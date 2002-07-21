Павлов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения07.11.1915
Дата смерти21.07.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915
Отец: Павлов Александр
Мать: Павлова Анна
Рождение ребёнка
20.08.1947
Дочь: Редина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Петровна
Станица Солёновская, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.01.1953
Дочь: Сдельникова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Петровна
п. Ново-Соленый, Волгодонск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Ирина Петровна
Смерть
21.07.2002