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Павлов Михаил Александрович

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.11.1915

Дата смерти

21.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915

Отец: Павлов Александр

Мать: Павлова Анна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.08.1947

Дочь: Редина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Петровна

Станица Солёновская, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.01.1953

Дочь: Сдельникова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Петровна

п. Ново-Соленый, Волгодонск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ирина Петровна

Смерть
21.07.2002
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