Чередова (Шипицына) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицын Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чередов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чередов Василий
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Василий
Смерть
Неизвестно