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Петр Тимофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Тимофей Отец Петра 1708

Мать: Евдокия Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Терентьевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Марфа Терентьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Марфа Терентьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Марфа Терентьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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