Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Тимофей Отец Петра 1708
Мать: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Марфа Терентьевна
Смерть
Неизвестно