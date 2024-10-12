Марфа Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно