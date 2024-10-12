Марфа Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Терентьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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