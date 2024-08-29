Топоркова Пелагея Прокопьевна
Место рожденияСтаница Дуройская, Забайкалье, Россия.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1870
Дочь: (Топоркова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Топорков Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
26.08.1872
Сын: Топорков Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Топорков Михаил Мартынович
Смерть
Неизвестно