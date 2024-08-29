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Топоркова Пелагея Прокопьевна

Место рождения

Станица Дуройская, Забайкалье, Россия.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
15.09.1870

Дочь: (Топоркова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Топорков Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
26.08.1872

Сын: Топорков Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Топорков Михаил Мартынович

Смерть
Неизвестно

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