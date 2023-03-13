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Чернышевъ Матвей

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Чернышевъ Осипъ

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Авдотья Фадеева

Рождение ребёнка
1739

Сын: Чернышевъ Никита

Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1742

Сын: Чернышевъ Илья

Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Чернышева) Авдотья

Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мочалова (Чернышева) Акулина

Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Чернышева) Степанида

Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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