Чернышевъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Чернышевъ Осипъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Чернышевъ Никита
Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Чернышевъ Илья
Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Чернышева) Авдотья
Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мочалова (Чернышева) Акулина
Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Чернышева) Степанида
Мать ребёнка: Чернышева Авдотья Фадеева