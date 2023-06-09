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Чернышевъ Никита

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Чернышевъ Матвей

Мать: Чернышева Авдотья Фадеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Чернышевъ Лукьянъ

Мать ребёнка: Чернышева Прасковья Леонтьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Чернышева Прасковья Леонтьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1765

Сын: Чернышевъ Афонасий

Мать ребёнка: Чернышева Дарья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Чернышевъ Кузьма

Мать ребёнка: Чернышева Дарья Семенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Прасковья Леонтьева