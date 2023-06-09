Чернышевъ Никита
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Чернышевъ Матвей
Рождение ребёнка
1757
Сын: Чернышевъ Лукьянъ
Мать ребёнка: Чернышева Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Чернышева Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чернышевъ Афонасий
Мать ребёнка: Чернышева Дарья Семенова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767
Сын: Чернышевъ Кузьма
Мать ребёнка: Чернышева Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно