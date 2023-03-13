Чернышева Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышевъ Никита
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чернышевъ Афонасий
Отец ребёнка: Чернышевъ Никита
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767
Сын: Чернышевъ Кузьма
Отец ребёнка: Чернышевъ Никита
Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия