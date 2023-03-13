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Чернышевъ Осипъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Чернышевъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1717

Дочь: девка (Чернышева) Ефросинья

Мать ребёнка: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1723

Сын: Чернышевъ Матвей

Мать ребёнка: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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