Чернышевъ Никита
Место рождения
Дата рождения1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Чернышевъ Осипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Чернышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Чернышевъ Тимофей
Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Чернышевъ Исай
Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чернышевъ Яковъ
Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева
Бракосочетание
Неизвестно