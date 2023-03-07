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Чернышевъ Никита

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1711

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Чернышевъ Осипъ

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1732

Сын: Чернышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Сын: Чернышевъ Тимофей

Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Чернышевъ Исай

Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чернышевъ Яковъ

Мать ребёнка: Чернышева Офимья Онофриева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Офимья Онофриева

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