Чернышева Офимья Онофриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышевъ Никита
Рождение ребёнка
1732
Сын: Чернышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Чернышевъ Никита
Рождение ребёнка
1750
Сын: Чернышевъ Тимофей
Отец ребёнка: Чернышевъ Никита
Рождение ребёнка
1758
Сын: Чернышевъ Исай
Отец ребёнка: Чернышевъ Никита
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чернышевъ Яковъ
Отец ребёнка: Чернышевъ Никита