Чернышева Офимья Онофриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Офимья Онофриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышевъ Никита

Рождение ребёнка
1732

Сын: Чернышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Чернышевъ Никита

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Сын: Чернышевъ Тимофей

Отец ребёнка: Чернышевъ Никита

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Чернышевъ Исай

Отец ребёнка: Чернышевъ Никита

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чернышевъ Яковъ

Отец ребёнка: Чернышевъ Никита

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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