Петрук (Макшанцева) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1926
Дата смерти26.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1926
Рождение ребёнка
16.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрук Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
02.07.1958
Дочь: Кысина (Петрук) Алла Борисовна
Отец ребёнка: Петрук Борис Георгиевич
Смерть
26.02.2017
Москва, город федерального значения Москва