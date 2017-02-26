Петрук (Макшанцева) Ирина Петровна 06.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрук (Макшанцева) Ирина Петровна

Петрук (Макшанцева) Ирина Петровна

avatar

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

06.02.1926

Дата смерти

26.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1926

Отец: Макшанцев Петр Гаврилович

Мать: Макшанцева (Морозова) Александра Константиновна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрук Борис Георгиевич

Хмельницкий, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.07.1958

Дочь: Кысина (Петрук) Алла Борисовна

Отец ребёнка: Петрук Борис Георгиевич

Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
26.02.2017
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.