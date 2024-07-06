Жорова Евфросиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно. Исходя из дат рождения известных детей.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1830
Муж: Жоров Тит Софоньевич
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
01.07.1830 ст.
Сын: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Отец ребёнка: Жоров Тит Софоньевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Жоров Иван Титович
Отец ребёнка: Жоров Тит Софоньевич
Предположительно. Исходя из дат рождений известных детей.
Рождение ребёнка
23.02.1839 ст.
Сын: Жоров Иван Титович
Отец ребёнка: Жоров Тит Софоньевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Демиденко (Жорова) Гликерия Титовна
Отец ребёнка: Жоров Тит Софоньевич
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
20.05.1843 ст.
Дочь: (Жорова) Елена Титовна
Отец ребёнка: Жоров Тит Софоньевич
Смерть
Неизвестно