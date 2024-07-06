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Жоров Тит Софоньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Жоров Софоний Никифорович

Мать: не указана

Предположительно. Исходя из дат рождения известных детей.
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
До 1830

Жена: Жорова Евфросиния Андреевна

Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
01.07.1830 ст.

Сын: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Мать ребёнка: Жорова Евфросиния Андреевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Жоров Иван Титович

Мать ребёнка: Жорова Евфросиния Андреевна

Очкино, Сумська область
Предположительно. Исходя из дат рождений известных детей.
Рождение ребёнка
23.02.1839 ст.

Сын: Жоров Иван Титович

Мать ребёнка: Жорова Евфросиния Андреевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Демиденко (Жорова) Гликерия Титовна

Мать ребёнка: Жорова Евфросиния Андреевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
20.05.1843 ст.

Дочь: (Жорова) Елена Титовна

Мать ребёнка: Жорова Евфросиния Андреевна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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