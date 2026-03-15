Мезина Стефанида Меркуловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мезина Стефанида Меркуловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Мезин) Евдокия Ефимовна21.02.1850 г.р.
Мезин Стефан Ефимович31.12.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сосновый Солонец, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.02.1850

Дочь: (Мезин) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Мезин Ефим Егоров

Сосновый Солонец, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
31.12.1851

Сын: Мезин Стефан Ефимович

Отец ребёнка: Мезин Ефим Егоров

Сосновый Солонец, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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