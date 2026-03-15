Мезина Стефанида Меркуловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Мезин) Евдокия Ефимовна21.02.1850 г.р.
Мезин Стефан Ефимович31.12.1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1850
Дочь: (Мезин) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Мезин Ефим Егоров
Рождение ребёнка
31.12.1851
Отец ребёнка: Мезин Ефим Егоров
Смерть
Неизвестно