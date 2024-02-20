Архипова (Бабурина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Бабурина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабурин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина (Архипова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1946

Дочь: Дмитриева (Архипова) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Сергеевич

Смерть
1982

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