Архипова (Бабурина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабурин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина (Архипова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
11.06.1946
Дочь: Дмитриева (Архипова) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей Сергеевич
Смерть
1982