Дмитриева (Архипова) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Архипова) Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946

Отец: Архипов Андрей Сергеевич

Мать: Архипова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1970

Дочь: Боброва Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1982

Дочь: Тимакова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1982

Дочь: Дмитриева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович

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