Дмитриева (Архипова) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946
Рождение ребёнка
19.03.1970
Дочь: Боброва Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1982
Дочь: Тимакова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1982
Дочь: Дмитриева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович